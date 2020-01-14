Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı - Son Dakika

Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı

7 saat önce

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan yabancı turistler Türkler oldu.

Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı, System.String[]

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan yabancı turistler Türkler oldu.

Yunanistan Bankasının (BG) verilerine göre, 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgede turizmden elde edilen gelir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

547,9 milyon avro olarak açıklanan turizm gelirine en büyük katkıyı 136,8 milyon avroluk harcamayla Türk turistler yaptı.

Ekim 2019'a kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 avro harcadı.

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağmen toplamda 116,9 milyon avro harcama yapan Bulgar turistler yer aldı. Sayıları 2,5 milyonun üzerinde olan Bulgar turistler kişi başı 43,5 avro bıraktı.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı sıralamasında Romen turistler üçüncü, Alman turistler dördüncü sırada yer aldı.

Kara yoluyla Meriç bölgesinden Yunanistan'a giriş yapan Türk turistlerin büyük bölümü Dedeağaç bölgesindeki destinasyonları tercih ediyor.

Yunanistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Askeri olarak cevap vereceğiz
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sonra erdiğini duyurdu Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:16:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]