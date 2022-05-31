Yunanistan Meriç'teki çelik çiti uzatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yunanistan Meriç'teki çelik çiti uzatmaya hazırlanıyor

31.05.2022 22:29
Yunanistan Meriç'teki çelik çiti uzatmaya hazırlanıyor

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç'te Türkiye sınırına inşa edilen çelik çitin uzatılacağını bildirdi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç'te Türkiye sınırına inşa edilen çelik çitin uzatılacağını bildirdi.

Yunan basınındaki haberlere göre, mecliste konuşan Theodorikakos, Yunanistan'ın, egemenlik haklarını denizde, karada ve havada korumaya hazır olduğunu savundu.

Theodorikakos, Meriç'te 37,5 kilometrelik çelik çitin var olduğunu belirterek, "Bu çit, Avrupa Birliğinden (AB) ve ulusal bütçeden sağlanacak mali imkanlar temelinde ne kadar kilometre daha mümkünse uzatılacak." dedi.

Meriç'te görevlendirilmek üzere 250 yeni sınır muhafızının alınmasına ilişkin hazırlıkların da yapıldığını belirten Theodorikakos, yeni sınır muhafızlarının birkaç ay içinde göreve başlayabileceklerini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eylül 2021'de yaptığı bir açıklamada "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz." demişti.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Meriç'teki çelik çiti uzatmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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