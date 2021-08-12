Yunanistan ve Mısır savaş uçakları ortaklaşa eğitim tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Mısır Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Girit Adası'nın güneyinde ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atina FIR hattı ve Kahire FIR hattı üzerinde 10 Ağustos Salı gerçekleştirilen tatbikata, Yunanistan'dan 4 F-16 ve bir havadan erken uyarı ve kontrol sistemi uçağı, Mısır'dan ise 4 F-16 BLK 52, 2 RAFALE ve bir E-2C tipi (erken uyarı sistemi uçağı) uçakla katıldı.

Tatbikatta yer alan Yunan ve Mısır savaş uçaklarının Suda Havaalanı'ndaki 115. Hava Üssü'nü kullandığı belirtildi.

"GDC EGY T15" olarak adlandırılan eğitim tatbikatının iki aşamada yapıldığı ve Yunanistan ile Mısır arasındaki askeri anlaşma kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.