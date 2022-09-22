Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor

22.09.2022 13:44
Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'de açtığı Türkçe kursuna Mısır halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'de açtığı Türkçe kursuna Mısır halkı yoğun ilgi gösterdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'de güz dönemi Türkçe kursları için dün itibarıyla alınmaya başlanan kayıtlara Mısırlılar yoğun ilgi gösterdi.

Enstitü'nün 27 Eylül'de sona erecek kayıtlarına yetişmek isteyen halk bir gece önceden veya sabahın erken saatlerinden itibaren YEE binasın önünde beklemeye başladı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, kayıt yaptırmaya gelenlerle yaptığı görüşmede YEE'nin Kahire'deki geçmişi hakkında bilgi vererek, Enstitü'nün burada Türk kültürünü temsil ettiğini ve iki ülke arasında dostluk bağları kurmaya devam ettiğini dile getirdi.

"2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum"

Kayıt için gelenlerden öğrenci Amira Recep "Kurslara kayıt olmak için bir gece önceden Enstitü'ye geldim. 2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum. Kayıtlar için akşamdan annemle geldim, sabaha kadar merkezin önünde bekleyeceğiz. Mısır'daki üniversitelerin nerdeyse tamamında artık Türkoloji bölümleri var. Türkoloji öğrencilerinin sayıları da çok. Ama Türkçeyi öğrenmek için en iyi yer burası". dedi.

Habibe Muhammed de "Türkçe ile Türk dizileriyle tanıştım. Liseyi bitirdiğimde Türk dilini okumaya karar verdim. Şu an Türkoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İsmailiyye şehrinde yaşıyorum ama kurs için Kahire'ye geleceğim." dedi.

Güz dönemi kurslarına şu ana kadar 10 bin kişi kayıt yaptırdı. Güz dönemiyle bu yıl Türkçe öğrenmek için kurslara kaydolan Mısırlı sayısı 25 bine ulaştı.

YEE Kahire'de Türkçe kurslarının yanı sıra her yıl yapılan kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendirirken, yıl boyunca sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, ramazan ve iftar programları, çocuk festivali, uluslararası festivaller gibi etkinlikleri düzenliyor.

YORUMLAR
500
Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna krizini ve Filistin meselesini görüştü ANIZ YANGINLARI ÇEVREDEKİ ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR ANIZ YANGINLARI ÇEVREDEKİ ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR
Kaynak: AA

Yunus Emre, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement