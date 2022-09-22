Mısır'ın başkenti Kahire'de YEE'nin Türkçe kursu yoğun talep görüyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'de açtığı Türkçe kursuna Mısır halkı yoğun ilgi gösterdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'de güz dönemi Türkçe kursları için dün itibarıyla alınmaya başlanan kayıtlara Mısırlılar yoğun ilgi gösterdi.

Enstitü'nün 27 Eylül'de sona erecek kayıtlarına yetişmek isteyen halk bir gece önceden veya sabahın erken saatlerinden itibaren YEE binasın önünde beklemeye başladı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, kayıt yaptırmaya gelenlerle yaptığı görüşmede YEE'nin Kahire'deki geçmişi hakkında bilgi vererek, Enstitü'nün burada Türk kültürünü temsil ettiğini ve iki ülke arasında dostluk bağları kurmaya devam ettiğini dile getirdi.

"2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum"

Kayıt için gelenlerden öğrenci Amira Recep "Kurslara kayıt olmak için bir gece önceden Enstitü'ye geldim. 2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum. Kayıtlar için akşamdan annemle geldim, sabaha kadar merkezin önünde bekleyeceğiz. Mısır'daki üniversitelerin nerdeyse tamamında artık Türkoloji bölümleri var. Türkoloji öğrencilerinin sayıları da çok. Ama Türkçeyi öğrenmek için en iyi yer burası". dedi.

Habibe Muhammed de "Türkçe ile Türk dizileriyle tanıştım. Liseyi bitirdiğimde Türk dilini okumaya karar verdim. Şu an Türkoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İsmailiyye şehrinde yaşıyorum ama kurs için Kahire'ye geleceğim." dedi.

Güz dönemi kurslarına şu ana kadar 10 bin kişi kayıt yaptırdı. Güz dönemiyle bu yıl Türkçe öğrenmek için kurslara kaydolan Mısırlı sayısı 25 bine ulaştı.

YEE Kahire'de Türkçe kurslarının yanı sıra her yıl yapılan kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendirirken, yıl boyunca sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, ramazan ve iftar programları, çocuk festivali, uluslararası festivaller gibi etkinlikleri düzenliyor.