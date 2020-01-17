Yunus Mallı, Union Berlin'de - Son Dakika
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Yunus Mallı, Union Berlin'de

21 dakika önce

Union Berlin, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Union Berlin, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Wolfsburg forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Son 4 sezonu Wolfsburg formasıyla geçiren Yunus Mallı, bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti. 27 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta sadece 52 dakika sahada kalabilmişti.Union Berlin kulübünden yapılan açıklamada, Yunus'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı ve herhangi bir satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.


Union Berlin, Yunus Mallı, Wolfsburg, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
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