Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı - Son Dakika

Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı

7 saat önce

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.

Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı, System.String[]

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandı.

Bu sezon Wolfsburg'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için Union Berlin takımına kiralandı.

Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor.

Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
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