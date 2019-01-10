Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

8 dakika önce

Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 333 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 333 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.


Kar nedeniyle Kastamonu'da 40, Amasya'da 51, Tokat'ta 169, Çorum'da 73 köy yolu ulaşıma kapandı.


Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: AA

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