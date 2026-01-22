Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu

Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında, 16-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahası'nda düzenlenen Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası, 23 ilden 153 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonada Altın Nokta kategorisinde mücadele eden Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti ve ilimizi gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor camiası adına yapılan değerlendirmede, elde edilen başarının memnuniyet verici olduğu ifade edilerek; "İlimizi ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Yusuf Demirtaş'ı ve emeği geçen antrenörlerimiz Burak Kalınca ile Resul Ağırtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bu tür dereceler, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmakta ve bocce sporunun ilimizde gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi. - ELAZIĞ