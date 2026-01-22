Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu

Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu
22.01.2026 15:07
Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda Yusuf Demirtaş, ikincilikle Elazığ'ı gururlandırdı.

Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında, 16-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahası'nda düzenlenen Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası, 23 ilden 153 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonada Altın Nokta kategorisinde mücadele eden Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti ve ilimizi gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor camiası adına yapılan değerlendirmede, elde edilen başarının memnuniyet verici olduğu ifade edilerek; "İlimizi ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Yusuf Demirtaş'ı ve emeği geçen antrenörlerimiz Burak Kalınca ile Resul Ağırtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bu tür dereceler, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmakta ve bocce sporunun ilimizde gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi. - ELAZIĞ

Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
Yusuf Demirtaş Türkiye İkincisi Oldu
