Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ağaçların kesilmesi sonucu yuvasız kalan 3 yavru sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Nazimiye ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışması sırasında ağaçların kesilmesi nedeniyle 3 yavru sincap yuvasız kaldı. Bir vatandaş sincaplara sahip çıktı. Yaklaşık bir ay yavru sincapları evinde besleyen vatandaş, başka bir ile taşınması gerekince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. İlçeye gelen ekipler, 3 yavru sincabı teslim alıp, merkeze getirdi.

Palamut ve fındıklarla beslenen yavru sincaplar, ilkbahar mevsiminde doğal ortamına bırakılacak.