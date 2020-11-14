Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı - Son Dakika

Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı

14.11.2020 10:33
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı, System.String[]

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ağaçların kesilmesi sonucu yuvasız kalan 3 yavru sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ağaçların kesilmesi sonucu yuvasız kalan 3 yavru sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Nazimiye ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışması sırasında ağaçların kesilmesi nedeniyle 3 yavru sincap yuvasız kaldı. Bir vatandaş sincaplara sahip çıktı. Yaklaşık bir ay yavru sincapları evinde besleyen vatandaş, başka bir ile taşınması gerekince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. İlçeye gelen ekipler, 3 yavru sincabı teslim alıp, merkeze getirdi.

Palamut ve fındıklarla beslenen yavru sincaplar, ilkbahar mevsiminde doğal ortamına bırakılacak.

Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı
Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Nazimiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı         
09:53
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz         
09:33
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı         
09:13
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yuvasız kalan sincaplar, korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei