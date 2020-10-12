Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı.

Sivas'ta sabahın erken saatlerinde okullarına gelen çocuklar, uzun bir aradan sonra arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çocuklarını getiren veliler, okul bahçelerine alınmadı.

Okul idarecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilere maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Niğde

Niğde'de öğrenciler, uzun aradan sonra tekrar okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapılmasının ardından okullara alındı.

Okul yöneticileri, koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında öğrencilere uyarıda bulundu. Öte yandan veliler, okul bahçesine alınmadı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de aileleriyle okullarına gelen öğrenciler, uzun süre sonra arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Görevliler tarafından okulun bahçesine alınmayan veliler, sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları ve okul önünde beklememeleri konusunda uyarıldı.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflarına alındı.

Yozgat

Yozgat'ta okulların önünde toplanan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı.

Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencilerinden Enes Buğra Çakır, koronavirüs nedeniyle uzun bir aradan sonra okula başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Çakır, "Okullar açıldı, çok sevindik, arkadaşlarımızla buluştuk, bence çok güzel oldu. Virüse karşı da sosyal mesafeye uyup, maske takarak tedbirimizi alacağız." dedi.

Kayseri

Kayseri'de uzun zamandır okullarından uzak kalan öğrenciler, yeniden okula başlamanın sevincini yaşadı.

Besime Özderici Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, mesafe kuralına uygun olarak ateşleri ölçülüp sınıflarına alındı.

Öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Kırşehir

Kırşehir'de, öğrenciler yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında okullarında ders başı yaptı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına geçtiklerini söyledi.

Eğitim başlamadan önce okullarda dezenfeksiyon işlemlerini yinelediklerini vurgulayan Karadeniz, "Her yaş grubunda yaklaşık 3 bin çocuğumuz var." dedi.

Merkez Yunus Emre Ortaokulunda yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında öğrenciler sınıflarında eğitim görmeye başladı.

Sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren veliler, bahçe dışında çocuklarının derse girmelerini bekledi.

Maskeleriyle okula gelen öğrenciler, ateş ölçümü yapıldıktan sonra sosyal mesafeye göre hazırlanan sıralarında eğitime başladı.

Nevşehir

Nevşehir'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleri ile buluşmanın heyecanını yaşadı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda sınıflardaki öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilere, maske, mesafe, hijyen konusunda tavsiyelerde bulunan Becel, gazetecilere açıklamada bulundu.

Toplumun kurallara uymasıyla vaka sayısının düşeceğini, bu durumda da tüm öğrencilerin bir an evvel okula kavuşmasının sağlanacağını belirten Becel, "Okullarımız öğretmen ve çocuklar olduğunda güzel. İl genelindeki 55 bin öğrencimizden 25 bini okulla buluşmuş oldu. Vatandaşlarımız, kurallara maksimum uyum gösterirse geri kalan öğrencilerimiz de eğitim öğretim hayatına başlayacaktır. Çocuklarımız kuralları çok iyi biliyor, onlara bu konuda güveniyorum." diye konuştu.