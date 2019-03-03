Yüzde 8'de Anlaştılar, Grevler Bitti
1 saat önce
ALMANYA'da kamu çalışanı yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri önceki gece yarısı uzlaşmayla son buldu.
ALMANYA'da kamu çalışanı yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri önceki gece yarısı uzlaşmayla son buldu. Taraflar ücretlerin yaklaşık yüzde 8 oranında artırılması konusunda anlaştı.
ÜCRETLER KADEMELİ ARTACAK Hessen
eyaleti hariç tüm eyalet çalışanlarını ilgilendiren ücret artışı 33 ay için geçerli olacak. Buna göre 1 Ocak 2019'dan itibaren bu yıl için çalışanlara 100 Euro'dan az olmamak üzere yüzde 3.2 oranında zam yapılacak. İkinci yıl zam oranı 90 Euro'dan az olmamak şartıyla yine yüzde 3.2 olarak belirlendi. 2021 yılında ise çalışanlara yüzde 1.4 oranında zamlı maaş ödenecek. Üçüncü yılda da en düşük ücret alan çalışanlara maaşları en az 50 Euro zamlı ödenecek. Böylece sendika üyelerinin ücreti kademeli olarak yaklaşık yüzde 8 oranında artmış oldu.
EN BAŞARILI TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ
Tarafların el sıkışmasında sonra açıklama yapan ver.di Başkanı Frank Bsirske "Uzun yıllardan beri çalışanlar için olumlu sonuçlanan en iyi toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı" dedi. Sendika
şubat ayı içinde sık sık uyarı grevi yaparak kamu temsilcilerine yoğun baskı yaptı. Uzlaşmada grevlerin büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde elde edilen ücret artışı Hessen çalışanları için ise geçerli değil. Hessen Eyaleti 2000 yılında, toplu sözleşme görüşmelerini diğer eyaletlerle birlikte yürütmeme kararı almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:15
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