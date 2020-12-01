Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu

01.12.2020 00:33

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderildi.

Buna göre, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilecek.

AVM VE SEMT PAZARLARI İÇİN MÜŞTERİ SAYISI KURULLAR TARAFINDAN BELİRLENECEK

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılacak.

AVM'LERE ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HES KODU İLE ALINACAK

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanacak.

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu

İçişleri Bakanlığı, Masaj, Hamam, Yüzme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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