Son Dakika Haberleri: Zalim İstanbul'dan muhteşem başlangıç
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Zalim İstanbul'dan muhteşem başlangıç

1 saat önce

Dün akşam (9 Eylül) 10'uncu bölümüyle ekrana gelen dizi, tüm kişilerde (TOTAL) 5,33 izlenme oranı ve 15,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Zalim İstanbul'dan muhteşem başlangıç, System.String[]

Dün akşam (9 Eylül) 10'uncu bölümüyle ekrana gelen dizi, tüm kişilerde (TOTAL) 5,33 izlenme oranı ve 15,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Cemre ve Nedim'in kaçmasıyla Agah'ın öfke krizi geçirdiği, köşkte gergin anların yaşandığı dizi, izleyiciden tam not aldı.


Sosyal medyanın da gözdesi!


Zalim İstanbul, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizi sadece yayın günü yaklaşık 2 milyon erişim aldı; #Zalimİstanbul hashtag'i ile uzun süre TT'de kaldı.


Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11'inci bölümüyle Kanal D'de…

İstanbul, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:45 
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