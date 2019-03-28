Son Dakika Haberleri: Zaralı Şehit Yakınları Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

Zaralı Şehit Yakınları Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti

58 dakika önce

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve ilçedeki şehit aileleri, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Zaralı Şehit Yakınları Vali Ayhan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve ilçedeki şehit aileleri, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.


"Bir Gönül Bir Karanfil Projesi" kapsamda yaklaşık 80 kişiden oluşan şehit yakınıyla Sivas'ı gezen şehit yakınları, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Ayhan, "Gönle dokunmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak budur. Zara'ya yakışan bir tablo bu. Zara'da da güzel bir birliktelik var. Sivas kadim şehir, sultan şehir, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir. Sivas'ta bu güzel tabloları yaygınlaştıracağız. Devletimizin hassasiyetle takip ettiği ve bizlere emanet ettiği şehit ailelerimiz bizler için çok anlamlıdır. Büyük fedakarlık yaptınız ve yakınlarınızı vatanımız için ebediyete uğurladınız." dedi.


Zara Kaymakamı Mehmet Sayın da "Canova köyünde 15 Temmuz şehidimiz Halil Kantarcı adına park yapıyoruz. Reşit Akif Paşa Ortaokulu'nda da Şehit Kürşat Karapınar Z-Kütüphanesini açtık. Bu kapsamda bizlere her zaman destek olan ve güç veren Valimiz Sayın Salih Ayhan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Sivas, Mehmet Sayın, Salih Ayhan, Güncel
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