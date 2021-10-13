Üye Girişi
Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı

13.10.2021 16:05

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. "Çaki" lakaplı zehir tacirine ait olan evde didik didik arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan "Çaki" lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.

55 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"ÇAKİ" LAKAPLI TORBACI YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda "Çaki" lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.'nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

DİĞER ŞÜPHELİNİN 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut D.'nin bir işyerini motosikletle seyrederken kurşunladığı anlar da kameralara yansıdı.

Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! Çaki lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı

Asayiş Büro, Kağıthane, Bonzai, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! 'Çaki' lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu 16:00 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler 15:55 Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var
Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti 14:29 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
15:28 CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor
15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı
15:02 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021
15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim         
16:00
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor         
15:33
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu         
14:40
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı         
14:09
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement