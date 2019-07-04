Son Dakika Haberleri: "Zeka Takımı" İzmir'i temsil edecek
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"Zeka Takımı" İzmir'i temsil edecek

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulacak "Zeka Takımı" için seçmelerin yapıldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulacak "Zeka Takımı" için seçmelerin yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zeka oyunları alanında yetiştirilmek üzere kurulacak "Zeka Takımı" için ilk seçmelere 56'sı ilkokul, 30'u ortaokul ve 8'i liseden 94 öğrencinin katıldığı belirtildi.
Öğrencilerin yetenekli olduğu alanların belirlenerek oluşturulacak takımlarda yaz boyunca beş ayrı dalda, akıl oyunları, mekanik oyunlar, mantık yürütme oyunları, matematik işlem oyunları, strateji kutu oyunlarında eğitimler verileceği bildirildi.
Kış döneminde ise öğrencilerin, yarışmalarda İzmir'i temsil edeceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Beyin Takımı Ege Bölge Koordinatörü Pınar Ertok, akıl becerisini geliştirebilecekleri oyunlara yöneleceklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda akıl yürütme ile ilgili çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Günümüzde de bilgiyi işleyen zihinler ve beyinler ön plana çıkıyor. Biz de küçükten başlayarak çocuklarımıza bunu öğretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:13 Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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