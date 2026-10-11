Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenski\'den Trump\'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurması, Kiev yönetiminde soru işaretlerine yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkesten haberdar olmadığını belirterek anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğinin kendilerine bildirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateşkesten haberdar olmadığını belirten Zelenski, Washington ile Moskova arasında böyle bir anlaşma yapıldıysa kendilerine de bilgi verilmesini istedi.

“ATEŞKESİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI BİZE BİLDİRİN”

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak Zelenski, yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin anlaşmanın başlangıcına ilişkin herhangi bir bilgi almadığını belirtti.

Zelenski, ABD merkezli Axios'a verdiği demeçte, “Eğer Başkan Trump bunu Putin ile kararlaştırdıysa, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN KARŞILIKLILIK ŞARTI

Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda da Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması halinde Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ukrayna lideri, enerji ateşkesinin tek taraflı değil, karşılıklı olması gerektiğini vurgularken anlaşmanın uygulanmasına ilişkin somut güvenceler talep etti.

ATEŞKESİN AYRINTILARI BELİRSİZ

Trump'ın açıklamasına rağmen olası ateşkesin hangi tarihte başlayacağı, hangi tesisleri kapsayacağı ve tarafların anlaşmaya nasıl uyacağının denetleneceği konusunda netlik bulunmuyor.

Kiev yönetiminin açıklaması, Washington tarafından duyurulan ateşkesin taraflar arasında kesinleşmiş ve uygulamaya geçmiş bir anlaşma olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldıTrump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durduRus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdıRusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istediABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istedi
Volodimir ZelenskiyDonald TrumpABD BaşkanıUkraynaEnerjiRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Yalcin Yusuf Yalcin:
    sen ucuz bir kukla oldugun icin haberin olmamasi dogaldir. 2 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    tabi olmaz 1 0 Yanıtla
  • Cabbar aga Cabbar aga:
    siyonist kukla ülkeyi ne hale getirdi 0 0 Yanıtla
  • Hakkı Aydın Bulut Karagundostu Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:
    Kukla adam rusya senin haddini bilfiriyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:01:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei