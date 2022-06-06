Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı - Son Dakika
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Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

06.06.2022 09:42
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzavan kalesi bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntıları, kaya mezarları, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi Mithras tapınağı, kaya mezarları, hamamlar, tahıl ve silah depoları ile su sarnıçları gibi önemli mekanlar barındırıyor. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çeken Zerzavan Kalesi'nde Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri yıldız pozlama yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır'a ait tarihi ve kültürel değerleri ile birlikte şehirdeki sosyal yaşamı uzun zamandır kayıt altına aldıklarını kaydetti. Kılıçoğlu, "2018 yılından beri Zerzevan Kalesini 4 mevsim fotoğraflamaktayız. İlki geçen sene yapılan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Zerzevan Kalesi 3 bin yıllık tarihi ile bu yılda Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliğine ev sahipliği yapacak. 9-12 Haziranda yapılacak etkinlikte açacağımız sergi için bir kez daha Zerzevan Kalesinde yıldızları pozlamak için geldik. Yıldız pozlama dünyanın ekseni etrafındaki dönmesinin oluşturduğu etki ile perde hızını yavaşlatılıp gökyüzünün fotoğraflanması ile normal şartlarda gözümüzün göremediği şeyleri görünür kılmak mümkün. Bulb modunun tercih edildiği bu tür çekimlerde geniş açılı lensler, düşük İSO ve uzaktan kumanda ile pozlamalar yapılıyor ve çekim öncesi Kuzey yıldızın yerini tespit ederek kadrajın buna göre yapılması gerekiyor. Yapılan çekimlerden oluşan sergi 9-12 Haziranda yapılacak 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği süresince Zerzevan Kalesinde sergilenecek, tüm sanatseverleri sergiye bekliyoruz" dedi.

(Murat Başal - İHA)

Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı
Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

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Kaynak: İHA

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı - Son Dakika

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