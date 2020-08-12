Zeugma Antik Kenti'ne Su Sporları Merkezi kurulacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fırat Havzası'nın turizme kazandırılması için Zeugma Antik Kenti yakınında "Su Sporları Merkezi" kuracak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla Fırat Havzası'nın dünya tarafından tanınması ve su sporlarına kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Rumkale'de turizm amaçlı projeler devam ederken yine aşağı Fırat Havzası'nda Zeugma Antik Kenti'nin yanında bulunan koya Su Sporları Merkezi yapılacak.

Tarihi dokunun tamamen korunacağı proje, karadan tamamen bağımsız olarak yüzen iskeleler üzerine kurulacak, sit alanına zarar verilmeyecek.

Merkezde kürek, kano, su kayağı, yelken ve motorlu su sporları gibi birçok branşların ihtiyaçları karşılanacak.

Proje tamamlandığında içerisinde teknelerin yanaşacağı iskele ve kayıkhane, yarışmalarda kullanılacak. Bakım onarım merkezi, yemek ve dinlenme alanı, çocukların yararlanacağı park ile bölgeye gelen ziyaretçilerin yüzebileceği yüzme havuzları yer alacak.