Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda gasp iddiası
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Zeytinburnu'nda gasp iddiası

6 saat önce

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde Filipinli Moqtar B'nin cep telefonunun, kendini polis olarak tanıtan iki şüpheli tarafından gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, düzenlediği operasyonda şüphelilerden Şahin T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu'nda gasp iddiası

Yenidoğan Mahallesi, Zeytinburnu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:45 Kaynak: AA
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