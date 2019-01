Zigana Tüneli'nin İnşaatı Yarılandı

- Zigana Tüneli'nin inşaatı yarılandı Avrupa 'nın en uzun, dünyanın ikinci en uzun karayolu tünelinin inşaatında yüzde 52 seviyesine ulaşıldıGÜMÜŞHANE - Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, hem ulusal hem de uluslararası bir proje olan, tamamlandığında dünyanın 2. en uzun çift tüplü tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek "Yeni Zigana tünelinde toplamda 8 kilometreye ulaşmış durumdayız, inşaatında yüzde 50'yi geçtik" dedi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 2018 yılında kamu kuruluşlarının 4 milyar 561 bin TL proje tutarlı işinin bulunduğu Gümüşhane'de nakdi gerçekleşme oranının yüzde 97, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 82 civarında olduğunu söyledi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Vali Kamuran Taşbilek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması 774,4 milyon TL ile Karayolları'nın olduğunu belirterek, 778,3 milyon TL ulaştırma, 107,9 milyon TL tarım ve 57,7 milyon TL eğitim sektöründe yatırım yapıldığını kaydetti.Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri söz alarak sunum eşliğinde Gümüşhane'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.Toplantıda konuşan Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, hem ulusal hem de uluslararası bir proje olan, tamamlandığında dünyanın en uzun 2.en uzun çift tüplü tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi."Yeni Zigana tünelinde toplamda 8 kilometreye ulaşmış durumdayız, yüzde 50'yi geçtik"Projede havalandırma için 3 ana şaft, 2 tane de tali şaft olduğunu hatırlatan Bayramçavuş, "Projenin Gümüşhane tarafında her iki tüpte 4 kilometre ilerleme sağladık. Gümüşhane tarafındaki tali şaftı açtık. Bunun yüzey kaplamasını yukardan aşağıya indirdik, enjeksiyonlarını yapıyoruz. Diğer ana şaftın delme işlemini de tamamladık. Şaft inşaatlarından dolayı Gümüşhane tarafındaki delme işlemlerine ara verdik. Bitince devam edecek. Trabzon tarafında ise 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. O tarafta zemin biraz daha zayıf olduğu için biraz yavaş ilerledik. Trabzon tarafından 3 bin 600 metrede her iki tüpte gidiyoruz. Toplamda 8 kilometreye ulaşmış durumdayız. Yüzde 50'yi geçtik. Çalışmalar 24 saat esasıyla devam ediyor. 2020 sonunda trafiğe açacağız" dedi.Köstere-Gümüşhane-Gümüşhane Çevreyolu projesinin ise 42 kilometre uzunluğunda olduğunu ve bugüne kadar Kürtün ayrım bölgesindeki kavşak ve tünel inşaatı hariç güzergahın tamamının bittiğini kaydeden Bayramçavuş, Gümüşhane- Kale yolunun Pirahmet kavşağıyla birlikte bu yıl bitirileceğini söyledi."Vauk tünelinde 24 saat çalışıyoruz"Gümüşhane- Bayburt arasında yapılan 5 bin 900 metrelik Vauk tünelinde de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bayramçavuş, "Vauk tünelinde t1 ve t2 tünellerimiz var. İlki bin 600 metre. İlk tünelden sonra 80 metreden sonra 5 bin 900 metrelik ana tünele giriyoruz. Hemen girişteki ilk tüneli kamulaştırma problemlerinden dolayı başlayamadık. 4 tüpte ve Bayburt tarafında 2 tüpte çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 24 saat esasına göre çalışıyoruz" diye konuştu."Pekün tünelinde 750 metre ve 1000 metre civarında ilerleme kaydettik"Gümüşhane- Kelkit arasındaki Pekün dağına yapılan 6 bin 350 metrelik çift tüp tünelde de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bayramçavuş, "Pirahmet-Kelkit yolu toplam 42 kilometre. 3 tünelimiz var bu güzergahta. Pirahmet, Yeniköy ve Pekün tünelleri. Pirahmet tünelini 400 metre olarak tamamlandı ve bu yıl açıyoruz. 580 metrelik Yeniköy tünelinin deldik, son metrelerde heyelan sorunu var bu yıl açacağız. Pekün tünelinde de çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar her iki tüpte 750 metre ve 1000 metre civarında ilerleme kaydettik" şeklinde konuştu."Aynalı tünelde çalışmalar başlayacak"İkisu- Şiran güzergahındaki Aynalı Viraj olarak tabir edilen noktada yapılan 254 metrelik tünelde müteahhitten kaynaklı problem yaşadıklarını dile getiren Bayramçavuş, son görüşmelerde mutabakata vardıklarını ve bir türlü açılamayan bu tünelde de önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını kaydetti."Tersun tüneli proje çalışmaları devam ediyor"Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak 'ın sorusu üzerine İkisu-Şiran karayolunu 17 kilometre kısaltacak olan Tersun tünelinin son durumunu paylaşan Bayramçavuş, "Önemli bir proje. Güzergahı son derece yaklaştırıyor. 17 kilometre kısaltacak yolu. Genel müdürlüğümüz konuya el attı. Proje ihalesi yapıldı ve proje çalışmaları devam ediyor. Bu yıl sonuna doğru proje çalışmaları biter. Ondan sonra da yatırım programına teklif edilecek" ifadelerini kullandı.Bayramçavuş'un açıklamalarının ardından söz alan Vali Taşbilek, Gümüşhane çevre yolu ve şehir girişlerinin eskiden özenilen ABD ve Avrupa şehirlerinin girişleri gibi olduğunu belirterek, "Devletimizin ulaştırma ve DSİ yatırımları konusunda özel hizmetleri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi hizmetlere vesile olacaklar. Hep beraber birlik içerisinde daha güzel şeyler yapacağız" dedi.