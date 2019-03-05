Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım Bankası Katar'da Tanıtıldı

Ziraat Katılım Bankası Katar'da Tanıtıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

Ziraat Katılım Bankası Katar'da Tanıtıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar'dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı.

Ziraat Katılım Bankası yetkilileri programda Katarlılara bankanın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Programda konuşan Göksu, Katarlı yatırımcılara Türkiye'deki ekonomik durum ve yatırım fırsatlarının yanı sıra ülkeye yatırım yapmaları durumunda verilen vatandaşlık ya da süresiz oturum hakkına dikkati çekti.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yerel bankaları dünyadaki yatırımcılarla buluşturup, onlara Türkiye'de sadece endüstriyel yatırımlarda değil parasal yatırımların da nasıl değerlendirileceği konusunda yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Göksu, ülkede yatırımı çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Göksu, Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde 12 Mart'ta Katar Ticaret Odası'nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını, Türkiye'deki yatırım imkanları ve çeşitliliğine dair toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

Göksu, Türk bankalarıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde ortak programlarının devam edeceğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Doha, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor

Dengesini Kaybeden Akrabasının Üzerine Düştüğü 11 Aylık Bebek Can Verdi Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 07:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım Bankası Katar'da Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]