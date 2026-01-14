Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
14.01.2026 21:37
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Ali Eren İyican, Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş, Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz, Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı

Yedekler: Muhammed Fatih Yeniay, Emir Terzi, Yiğit İfet Has, Göktan Işılak, Arif Emre Eren, Emre Burgaz, Mustafa Arda Akkaş, Ali Keten, Barış Zeren, Emre Can Yeşilöz

Teknik Direktör: Efe İnanç

Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Talisca, Musaba (Mert Müldür dk. 23), Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Ercüment Sancaklı, Selahattin Sevim

Teknik Direktör: Domenico Tedesco - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

