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Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)

08.02.2022 18:22
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)

- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor'u konuk etti.

- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor'u konuk etti. Normal süresi 4-4 biten mücadeleden ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Bistrovic, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak, ceza sahası içine hareketlenen Amilton'u gördü. Savunmanın arasından iyi yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3

79. dakikada sağdan son çizgiye inen Borini'nin ortasında kaleci Eray'dan dönen top Karamoh'un önünde kaldı. Bu futbolcu, Guilherme'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 4-3

87. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda oyuna yeniden eşitlik geldi. 4-4

101. dakikada orta sahada topla buluşan Toure, Bistrovic'i gördü. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Emre Mor'a topu aktardı. Genç oyuncu bekletmeden çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Karagümrük: Viviano x, Biraschi x (Serhat Ahmetoğlu dk. 55 xx), Burak xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xxx (Emre Mor dk. 65 xxx), Biglia xxx, Ahmed Musa xxx (Borini dk. 65 xxx), Levent Mercan xxx (Toure dk. 65 xxx), Bistrovic xxx, Balkovec xx (Salibur dk. 91 x), Karamoh xxx (Zukanovic dk. 86 x)

Yedekler: Utku, Samed, Alparslan, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İH Konyaspor: Eray x, Barış Yardımcı xx (Uğurcan dk. 99 x), Adil xx, Anicic xx, Alberk xx (Guilherme dk. 78 x), Oğulcan xx, Amilton xxx, Çekici xx (Musa Çağıran dk. 78 xxx), Mpoku xx (Hadziahmetovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 59 xx), Ahmed Hassan xxx (Rahmanovic dk. 59 xx)

Yedekler: Mehmet, Hüseyin, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28), Borini (dk. 67 ve dk. 80 pen.), Emre Mor (dk. 101) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.), Amilton (dk. 60), Musa Çağıran (dk. 87) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Biglia, Emre Mor (Karagümrük), Oğulcan (İH Konyaspor)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla)

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Ahmed Hassan, Karagümrük, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 5 - İH Konyaspor: 4 (Maç sonucu - Uzatmalarla) - Son Dakika
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