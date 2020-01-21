Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta yapılacak

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 24 Ocak'ta yapılacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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