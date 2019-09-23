Zırhlı aracın çarptığı onur, yaşamını yitirdi
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TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, Onun Er (22) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada zırhlı askeri aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:29 Kaynak: DHA
TUNCELİ'nin Mazgirt
ilçesinde, Onun Er (22) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada zırhlı askeri aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kazada, dün akşam saatlerinde, Tunceli- Elazığ
yolunun Göktepe
köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Er'e zırhlı askeri araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Er yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Onur Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Onur Er'in cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na gönderilirken, zırhlı aracın sürücüsü asker ise gözaltına alındı.
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