Zonguldak'ın Güvenliği Kgys Kameraları ile Artıyor
1 saat önce
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentin güvenliğinin KGYS kameralarıyla arttığını ifade etti.
Zonguldak
Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
, kentin güvenliğinin KGYS kameralarıyla arttığını ifade etti.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin
Turanlı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) şehir kapasitesinin yakında yüzde 100 artacağını ifade etti. Turanlı, "Okul çevrelerini, yolu, taşan, coşan dereyi, araçlı yayalı trafiği,
yaya kaldırımını, kırmızı ışıktaki aracı, meydanlardaki hareketi, çarşıdaki bereketi huzur için sizin için daha çok izleyeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı
24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı