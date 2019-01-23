Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın Güvenliği Kgys Kameraları ile Artıyor

Zonguldak'ın Güvenliği Kgys Kameraları ile Artıyor

1 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentin güvenliğinin KGYS kameralarıyla arttığını ifade etti.

Zonguldak'ın Güvenliği Kgys Kameraları ile Artıyor, System.String[]
Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentin güvenliğinin KGYS kameralarıyla arttığını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) şehir kapasitesinin yakında yüzde 100 artacağını ifade etti. Turanlı, "Okul çevrelerini, yolu, taşan, coşan dereyi, araçlı yayalı trafiği,

yaya kaldırımını, kırmızı ışıktaki aracı, meydanlardaki hareketi, çarşıdaki bereketi huzur için sizin için daha çok izleyeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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