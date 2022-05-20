Zonguldak'ta 86 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 86 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

20.05.2022 12:53
Zonguldak'ta 86 yaşındaki kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gülüç beldesinde yalnız yaşayan F.K'nin evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, ziynet eşyalarının hırsızlığa karşı koruması amacıyla kendisine verilmesini istedi.

Yaşlı kadın evde bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık ziynet eşyalarını zanlıya teslim etti.

Oğlunun durumdan haberdar olmasıyla kadının dolandırıldığının anlaşılması üzerine polise şikayette bulunuldu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin izini sürdü.

Ekipler, H.A. (35) ve K.K'nin (35) dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

Zanlı H.A'nın "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçundan cezaevinde olduğu belirlenirken, K.K. ise operasyonla evinde yakalandı.

Evdeki aramada, 12 bin 800 lira para ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. tutuklandı.

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Kaynak: AA

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