Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu - Son Dakika

Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu

30.12.2020 13:34
Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, avlanması gereken büyüklüğün altında olan 30 ton hamsiye el koyuldu.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, avlanması gereken büyüklüğün altında olan 30 ton hamsiye el koyuldu. Hamsileri avlayan 5 kişiye toplam 9 bin 300 TL ceza kesildi.

Kilimli Balıkçı Barınağı'nda avlanan hamsilerin boyunun belirlenen ölçülerin altında olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Teknede bulunan yaklaşık 30 ton hamsinin yem fabrikasına götürülmek üzere 3 kamyona yüklendiği tespit edildi. İnceleme sonucunda da balıkların belirlenen ölçülerden küçük olduğu tespit edildi.

Ekipler, 30 ton hamsiye el koyarak, Kilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Tekne kaptanının da aralarında olduğu 5 kişiye toplam 9 bin 300 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu
Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu
Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Lirası, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
13:32
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 13:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta boy sınırı altındaki 30 ton hamsiye el koyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei