Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Zanlıların kapıyı açmaması üzerine koçbaşı kullanılan operasyonda A.H. ve Ç.K. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramada 80 gram uyuşturucu, uyarıcı madde ile terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. tutuklandı. A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı
Skora kimse inanamadı, maç 19-0 bitti Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı, bir vatandaş kendini kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 02:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]