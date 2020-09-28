Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu, AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nu ağırladı.

Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından Çaycuma Sera Organize Sanayi Bölgesi, Devrek – Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmaları, Kömüre Giden Demiryolu Turizm Projesi ve Lojistik Merkez kurulması çalışmalarına yönelik bilgiler verildi.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, kent ekonomisine ve istihdamına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Çolakoğlu'ndan destek gördüklerini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Çolakoğlu da davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomisinin büyütülmesi, istihdamın arttırılmasına yönelik projelere destek vermekten mutlu olduklarını ifade etti.

Devrek Belediyesi'ne teşekkür belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Devrek Belediye Başkanlığı'na "Teşekkür Belgesi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Devrek'in Akçabey ile Tohumlar köyleri arasında 30 Ağustos'ta çıkan orman yangının söndürülmesi çalışmalarına verdiği destek ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesinin verildiği belirtildi.

Açıklamada, Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı'nın, duyarlılığı nedeniyle Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriye Beyazlı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.