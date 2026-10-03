Iğdır Barosu'nda Ahmet Tutulmaz 76 oyla yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Iğdır Barosu'nda Ahmet Tutulmaz 76 oyla yeniden başkan seçildi

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Iğdır Barosu\'nda Ahmet Tutulmaz 76 oyla yeniden başkan seçildi
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Iğdır Barosu toplantı salonunda yapılan başkanlık seçiminde üç aday yarıştı; kullanılan 177 oyun 76’sını alan mevcut başkan Ahmet Tutulmaz yeniden başkan seçildi. Seçimde Hülya Demirel Özler 59, Serkan Alakan 39 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı.

Iğdır Barosu toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde üç aday başkanlık için yarıştı. 

Toplam 177 oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Ahmet Tutulmaz 76 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Seçimde Av. Hülya Demirel Özler 59 oy, Av. Serkan Alakan ise 39 oy aldı. Kullanılan oyların 3’ü geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından yeniden başkan seçilen Ahmet Tutulmaz, kendisine destek veren ve seçim sürecine katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Tutulmaz, yeni dönemde Iğdır Barosu için daha iyi çalışmalar gerçekleştirmek için gayret göstereceğini belirtti.

Seçimin ardından Tutulmaz’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte Iğdır Barosu’nda yeni dönem başlamış oldu.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Ahmet TutulmazHülya DemirelGüncelSon Dakika

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