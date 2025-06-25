ABD'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir

ABD\'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir
25.06.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terraform Labs kurucusu Do Kwon'un ABD'deki davasında kritik gelişme yaşandı. New York mahkemesi, Senato'dan geçen GENIUS Yasası'nın menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarını etkileyebileceğini belirtti. Stablecoin düzenlemelerini hedefleyen yasa, UST ve LUNA token suçlamalarında değişikliğe yol açabilir.

ABD kripto düzenlemeleri, Do Kwon'un hukuki sürecinde beklenmedik bir gelişmeye neden oldu. New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde görülen davada Hâkim Paul Engelmayer, GENIUS Yasası'nın Kwon'un dokuz ağır suçlamasını etkileyebileceğini ima etti. Terra ekosisteminin 2022'deki çöküşünden sonra başlayan hukuki süreç, şimdi ABD Kongresi'ndeki mevzuat değişiklikleriyle yeni bir boyut kazanıyor.

ABD'nin Yeni Yasası Do Kwon'un Hukuki Sürecini Değiştirebilir

Kwon'un hukuk yetkilileri kritik bir buluşma gerçekleştirdi. Hâkim Engelmayer'in "GENIUS Yasası'nı göz önünde bulundurduğunu" söylemesi, Terra kurucusunun menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarında potansiyel değişikliklere işaret ediyor.

GENIUS Yasası olarak bilinen 'ABD Stablecoinleri için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Oluşturma Yasası', 17 Haziran'da ABD Senatosu'nda kabul edildi. Yasanın Temsilciler Meclisi'nde olası muhtemel kararı ve Başkan Donald Trump'ın onayından sonra yürürlüğe girmesi durumunda, Do Kwon'un TerraUSD (UST) algoritmik stablecoin ve LUNA tokenı ile ilgili suçlamaları önemli ölçüde etkilenebilir.

Terra'nın UST stablecoini 2022'de dolardan ayrılmış ve bu durum ekosistemin dramatik çöküşüne yol açmıştı. Bu çöküş, Güney Kore ve ABD'deki yetkililerin Kwon ve diğer Terraform Labs yöneticileri aleyhine kapsamlı hukuki soruşturma başlatmasına neden oldu.

Terraform Labs kurucu ortağı 2023'te Montenegro'da kripto ile ilgisi olmayan suçlamalarla tutuklanmış ve sayısız mahkeme ertelemesinden sonra aralık ayında ABD'ye iade edilmişti. Kwon şu anda menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama ile ilgili dokuz ağır suç sayımıyla yargılanıyor.

2024'te bir jüri Terraform Labs ve Kwon'u SEC ile yapılan hukuki davanın bir parçası olarak yatırımcıları dolandırmaktan sorumlu bulmuştu. Hâkim Engelmayer'in şimdi hukuki davadaki kararların Kwon'un cezai davasında bağlayıcı olup olmayacağını araştırdığı bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, LUNA Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

21:21
Yeni Ekonomi Düzenlemeleri TBMM’den Geçti
Yeni Ekonomi Düzenlemeleri TBMM'den Geçti
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:33
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:10
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:13
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 23:07:56. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.