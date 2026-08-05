ABD ve İngiltere stablecoinlerde iş birliğini artırıyor - Son Dakika
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ABD ve İngiltere stablecoinlerde iş birliğini artırıyor

ABD ve İngiltere stablecoinlerde iş birliğini artırıyor
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ABD ve İngiltere düzenleyicileri, stablecoinler, tokenlaştırma ve GENIUS Act'in uygulanması konusunda koordinasyonu sürdürme taahhüdünü yineledi. Son toplantı yeni bir politika kararı üretmedi ancak sınır ötesi ödeme iş birliğini öne çıkardı.

ABD- İngiltere Finansal Düzenleme Çalışma Grubu'nun 13. toplantısı 8 Temmuz'da Londra'da yapıldı. Yetkililer stablecoin kuralları, ABD'de dijital varlık piyasa yapısına ilişkin çalışmalar, tokenlaştırma ve İngiltere'nin toptan finansal piyasalar dijital stratejisini görüştü.

ABD Hazine Bakanlığı ile İngiltere Hazinesi'nin 4 Ağustos tarihli ortak açıklamasına göre ABD'li yetkililer, Birleşik Krallık'taki muhataplarına GENIUS Act'in uygulanması ve dijital varlık piyasa yapısına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taraflar ayrıca ödeme sistemlerinin modernleştirilmesini ve sınır ötesi ödemelerin iyileştirilmesini amaçlayan G20 Sınır Ötesi Ödemeler Yol Haritası'nı ele aldı.

Toplantı yeni bir politika kararı ortaya koymasa da dijital finans ve operasyonel dayanıklılık, düzenleyici modernizasyon ve uluslararası iş birliği başlıklarını öne çıkardı. Açıklama, finansal istikrarı koruyan ve sorumlu dijital varlık inovasyonunu destekleyen bir yaklaşım ortaya koydu.

Bu iş birliği çizgisi, 14 Temmuz'da yayımlanan Geleceğin Piyasaları için Transatlantik Görev Gücü tavsiyelerinde de sürdü. ABD ve İngiltere'nin finansal inovasyon ve sermaye piyasalarındaki iş birliğini güçlendirmeye odaklanan girişim, tavsiyelerini stablecoinlere ilişkin ortak bir açıklamayla birlikte yayımladı. İki hükümet, adımların dijital varlıklar ve sermaye piyasalarında iki ülkenin konumunu güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

STABLECOİN YARIŞINDA İNGİLTERE'NİN ABD KAYGISI

İngiltere'nin stablecoin düzenlemesini yeniden gündeme alması, ülkenin ABD'nin gerisinde kalabileceğine ilişkin tartışmaların gölgesinde geldi. Sektör gözlemcilerine göre GENIUS Act, ABD'deki düzenlemeye tabi dolar destekli stablecoin piyasasına ivme kazandırdı. Bu gelişmenin İngiltere'yi kendi düzenleyici çerçevesini gözden geçirmeye ittiği değerlendiriliyor.

BOE STABLECOİN SINIRLARINI YENİDEN DEĞERLENDİRİYOR

Ülkenin merkez bankası İngiltere Merkez Bankası (BoE), stablecoin varlıklarına uygulanması planlanan geçici limitlere alternatifleri değerlendiriyor. Banka ayrıca rezervlerin en az yüzde 40'ının merkez bankasında faizsiz mevduat olarak tutulmasını öngören taslak yaklaşımın fazla kısıtlayıcı olup olmadığını gözden geçiriyor.

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 2026'da yaptığı değerlendirmede sınır ötesi ödemelerin stablecoinler için en belirgin kısa vadeli kullanım alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, İngiliz düzenleyicilerin teknolojinin ödeme sistemlerindeki potansiyelini daha fazla kabul ettiğine işaret ediyor.

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