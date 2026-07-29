Binance neden Google Play'den kayboldu? Şirketin yanıtı beklendiği gibi değil - Son Dakika
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Binance neden Google Play'den kayboldu? Şirketin yanıtı beklendiği gibi değil

Binance neden Google Play\'den kayboldu? Şirketin yanıtı beklendiği gibi değil
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Binance uygulaması, borsanın MiCA uyumuna ilişkin soru işaretleri artarken Avrupa Birliği'nin bazı bölgelerinde Google Play'den kayboldu. Şirket ise uygulamanın kaldırılmasının Google Play'in politika değişikliklerine bağladı ve MiCA'nın doğrudan etkili olduğunu doğrulamadı.

Aktarılan bilgilere göre İspanya ve Letonya'daki kullanıcılar Binance'in Android uygulamasını Google Play'de artık bulamıyor. Polonya'da yapılan kontrollerde ise uygulamanın hâlâ mevcut olduğu görüldü. Bu da sorunun tüm bölge yerine yalnızca belirli AB pazarlarını etkilediğine işaret ediyor.

İspanya'daki bir kullanıcı, uygulamanın Oppo'nun App Market mağazası üzerinden erişilebilir olmayı sürdürdüğünü doğruladı. Bu da kısıtlamanın her Android uygulama mağazasını kapsamadığını gösteriyor.

BINANCE KALDIRMAYI GOOGLE'IN POLİTİKASINA BAĞLADI

Haberlere yanıt veren bir Binance sözcüsü, Google Play'in politikalarını güncellediğini ve bunun "bazı pazarlarda" kripto uygulama güncellemelerini etkilediğini belirtti. Şirket, sorunu çözmek için Google ile çalıştığını, fakat hangi ülkelerin etkilendiğini ya da hangi politika değişikliklerinin kısıtlamalara yol açtığını açıklamadı. İlk kamuya açık haberler kayboluşu MiCA lisans kurallarına bağlasa da Binance, düzenleyici gerekliliklerin uygulamanın kaldırılmasına doğrudan yol açtığını doğrulamadı. Bunun yerine borsa, seçili pazarlarda kripto uygulamalarını etkileyen güncel Google Play politika değişikliklerine işaret etti. Şirket normal erişimi geri getirmek için Google ile çalıştığını belirtti ancak bir zaman çizelgesi vermedi.

Kamuoyundaki tartışma geçen hafta, rakip borsalardan OKX Europe'un CEO'su Erald Ghoos'un sosyal medyada Binance'in MiCA lisans gereklilikleri nedeniyle Google Play'den kaldırıldığını yazmasıyla başlamıştı. Gelişme, Binance'in AB geçiş döneminin 1 Temmuz'da sona ermesinden kısa süre önce Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu geri çekmesinin ardından dikkat çekti.

MİCA KISITLAMALARI BINANCE'İ ZATEN DARALTMIŞTI

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi 1 Temmuz'da tam olarak yürürlüğe girdi ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Birlik genelinde düzenlenmiş hizmet sunabilmesi için en az bir üye ülkeden yetki almasını zorunlu kıldı. Binance, son tarihin ardından bazı Avrupalı kullanıcılara belirli hizmetlerin kullanılamaz hale geleceğini, çekim işlemlerinin ise süreceğini bildirmişti.

Bu ayın başında Binance, MiCA yetkisi almadığı Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde birçok işlem hizmetini de durdurdu. Fransız müşteriler çekim erişimini korurken spot ve marjinli işlemler düzenleyici geçiş döneminin bitmesiyle askıya alındı. Binance o dönemde kullanıcılarına varlıklarının güvende olduğu güvencesini vermiş, kesintisiz işlem erişimine ihtiyaç duyanları varlıklarını düzenlemeye tabi platformlara ya da kendi denetimlerindeki cüzdanlara taşımaya çağırmıştı.

LİSANSLI BORSALAR PAY KAPMAYA ÇALIŞIYOR

MiCA, bir üye ülkeden yetki alan borsaların hizmetlerini Avrupa Birliği ve daha geniş Avrupa Ekonomik Alanı genelinde sunabilmesine imkân tanıyarak rekabet ortamını değiştirdi. Binance MiCA kaynaklı kısıtlamalarla uğraşırken Coinbase, Lüksemburg'un finansal düzenleyicisinden yetki alarak bu ülkeyi Avrupa düzenleme merkezi haline getirdi ve 27 AB üyesi ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te faaliyet gösterme hakkı kazandı. Ripple de benzer bir yol izleyerek Lüksemburg'da tam yetki aldı ve mevcut elektronik para kuruluşu lisansıyla birlikte Avrupa Ekonomik Alanı genelinde ödeme, saklama ve stablecoin hizmeti sunabilir hale geldi.

Lisanslı borsalar, Binance'in kısıtlamalarından etkilenen müşterileri çekmeye de çalıştı. Coinbase, MiCA lisans sürecini tamamlamamış borsalardan varlık aktaran uygun Avrupalı kullanıcılara yüzde 5 bonus sunan bir kampanya başlattı. OKX ise uygun pazarlardaki kullanıcılara düzenlemeye tabi alternatifleri tanıttı. AB'nin Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Otoritesi'nin başkanı Bruna Szego, piyasadan ayrılan borsaların yoğun çekim faaliyetiyle karşılaşabileceği, lisanslı platformların ise çok sayıda yeni müşteri nedeniyle operasyonel baskı yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Binance, Google Play sorununun mevcut hesaplara erişimi etkileyip etkilemeyeceğini açıklamadı. Uygulamayı halihazırda yüklemiş kullanıcılara erişimin değiştiği bildirilmedi. Avrupa dışında ise Binance'in bölgesel işletmeleri ayrı düzenleyici stratejiler izliyor. ABD'de Binance.US'nin CEO'su Stephen Gregory, iki yıllık düzenleyici sorunların ardından borsanın pazardaki konumunu yeniden inşa etmeye çalıştığını ve yurt içi kripto işlem piyasasında yüzde 20 pay hedeflediğini söyledi. Gregory, Binance.US'nin Binance markasını paylaşsa da kendi yönetişimine sahip, yalnızca ABD'ye özgü ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.

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Avrupa Birliği, Kripto Para, Politika, Google, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance neden Google Play'den kayboldu? Şirketin yanıtı beklendiği gibi değil - Son Dakika

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