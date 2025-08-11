Dev yatırımcı 1 milyar dolar değerinde Ethereum aldı

Kripto para dünyasında yaşanan bu gelişme, balina takipçileri tarafından tespit edilen en büyük bireysel alımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Lookonchain verilerine göre bu gizemli yatırımcı sadece 24 saatte 212 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı.

Analistler Ethereum İçin 20 Bin Dolar Hedefini İşaret Etti

Blockchain analitik platformu Lookonchain bulgularına göre, bu büyük yatırımcı altı farklı cüzdan kullanarak ETH birikimi yapıyor. En büyük cüzdanda 181 milyon dolar, en küçük cüzdanda ise 128 milyon dolar değerinde ETH bulunuyor.

Bu satın alımlar Galaxy Digital, FalconX ve BitGo gibi kripto platformlarından gerçekleştirildi. Analistler bu hareketin kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini yansıttığını belirtiyor.

Glassnode verilerine göre, 10 bin ETH'den fazla tutan adreslerin sayısı 868.886'ya ulaştı. Bu rakam, yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kurumsal yatırımcılar da bu harekete katıldı. CoinGecko verilerine göre, halka açık şirketler geçen hafta 304 binden fazla ETH satın aldı. BitMine Immersion Technologies 208 bin ETH ile öne çıkarken, SharpLink Gaming 303 milyon dolar değerinde ETH aldı.

Teknik analistler de Ethereum için iyimser tahminlerde bulunuyor. Analist Nilesh Verma, tarihsel fiyat modellerine dayanarak ETH'nin altı ila sekiz ay içinde 20 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ise yatırımcıları uyardı. Buterin, şirketlerin ETH satın almasını desteklediğini belirtirken, bunun "aşırı kaldıraçlı oyun"a dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.