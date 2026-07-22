MiCA lisanslı kripto şirketlerini AB'den çekilebilir - Son Dakika
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MiCA lisanslı kripto şirketlerini AB'den çekilebilir

MiCA lisanslı kripto şirketlerini AB\'den çekilebilir
22.07.2026 11:15
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Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında halihazırda lisans almış kripto şirketleri, uyum maliyetleri arttıkça piyasadan çekilebilir. Gate Europe'un üst yöneticisi Giovanni Cunti'ye göre yeni düzenleme dönemine giren Avrupa'da bazı lisanslı firmalar bu maliyetleri sürdürmekte zorlanabilir.

Cunti, sıkılaşan düzenleyici gerekliliklerin yeni firmaların rekabet etmesini giderek zorlaştırdığını ve bazı lisanslı şirketlerin nihayetinde çerçeve altında faaliyet göstermenin süregelen maliyetlerini karşılayamayabileceğini söyledi. Yöneticiye göre MiCA lisansı alan şirketlerden epeyce bir bölümü, bu işi uzun vadede sürdürmek için gereken maliyet ve kaynakları taşıyamayabilir.

MiCA, AB'nin kripto varlıklara yönelik düzenleme çerçevesini oluşturuyor. 18 aylık geçiş dönemi 1 Temmuz'da sona erdi ve AB müşterilerine hizmet veren kripto firmalarının yetkilendirme altında faaliyet göstermesi ya da düzenlemeye tabi hizmetleri sunmayı bırakması zorunlu hale geldi. Bu son tarih, bazı borsaların Avrupa'nın kimi bölgelerinde hizmetlerini kısıtlamasına veya geri çekmesine yol açtı. İşlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto borsası Binance ise son tarihten önce bir MiCA lisansı alamadı.

UYUM MALİYETLERİ PROJELERİ AVRUPA DIŞINA İTEBİLİR

Cunti, MiCA'nın sıkı düzenleyici gerekliliklerinin bazı kripto girişimlerini ve projelerini Avrupa dışına yönlendirebileceği uyarısında bulundu. Yöneticiye göre çerçeve yatırımcı korumasını güçlendirse de daha esnek kurallara sahip ülkelere kıyasla yeniliğe daha az alan bırakıyor. Cunti, bazı projelerin bloğun uyum rejimiyle uğraşmak yerine daha az kısıtlayıcı düzenleyici gerekliliklere sahip ülkelerde faaliyete geçmeyi seçebileceğini belirtti. Yöneticiye göre önemli bazı projelerin farklı kılavuzlara sahip başka ülkelere yönelme ihtimaline hazırlıklı olunması gerekebilir.

LİSANSLI ŞİRKET SAYISI YAVAŞ DA OLSA ARTIYOR

MiCA kapsamında yetkilendirilen şirket sayısı, daha yavaş bir tempoyla da olsa artmayı sürdürüyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), cuma günü siciline 14 kripto varlık hizmet sağlayıcısı ekledi. Bu adım, 1 Temmuz'daki geçiş süresinin ardından ilk güncellemede eklenen 37 firmayla birlikte toplam sayıyı 294'e taşıdı.

Cunti'ye göre yükselen düzenleme yükü Avrupa'nın rekabet manzarasını yeniden şekillendiriyor, fakat küçülen piyasa geride kalan hizmet sağlayıcıları için bir fırsat da sunuyor. Yöneticiye göre bir zamanlar binlerce operatörün bulunduğu piyasada artık yalnızca yüzlerce oyuncu kaldı. Cunti, müşterilerin bu piyasaya erişimi kaybetmek istememesi nedeniyle süregelen bir geçiş yaşandığını ve bunun kalan şirketler için büyük bir fırsat oluşturduğunu ekledi.

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