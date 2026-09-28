Strategy yeni Bitcoin alımına mı hazırlanıyor?

Saylor, 27 Eylül'de sosyal medya hesabından şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren grafiği "Daha da turuncu" notuyla paylaştı. Grafikteki turuncu işaretler, Strategy'nin daha önce gerçekleştirdiği alımları temsil ediyor.

Bir hafta önce de benzer bir grafik yayımlayan Saylor, o paylaşımında "Biraz daha turuncu" ifadesini kullanmıştı. Ertesi gün şirket 950 BTC aldığını duyurdu. Yeni mesaj, bu alımın ardından ikinci bir işlemin açıklanabileceği beklentisini gündeme getirdi.

SON ALIM 21 EYLÜL'DE AÇIKLANDI

Strategy, son Bitcoin alımını 21 Eylül'de duyurdu. Yaklaşık 75,7 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilen işlemde Bitcoin başına ortalama 79 bin 670 dolar ödendi. Şirketin toplam rezervi böylece 846 bin BTC'ye ulaştı.

Şirketin kayıtlarına göre mevcut Bitcoin varlıklarının toplam maliyeti yaklaşık 63,8 milyar dolar, ortalama edinim bedeli ise Bitcoin başına 75 bin 416 dolar oldu. Saylor'ın yeni grafiğinde de 846 bin BTC gösterildi. Dolayısıyla paylaşımda yer alan rezerv miktarı, son açıklanan alımın ardından bildirilen tutarla aynı kaldı.

Önceki alım 31 Ağustos'ta açıklanmış ve şirket o işlemde 4 bin 603 BTC edinmişti. Eylül ayındaki iki haftalık aranın ardından gelen 950 BTC'lik alım, Strategy'nin yeniden rezervini büyütmeye başladığını göstermişti.

HİSSE GERİ ALIMINA DA KAYNAK AYIRDI

Strategy, son Bitcoin alımını bildirdiği dönemde STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini geri almak için de 174 milyon dolar harcadı. Hisse geri alımına ayrılan tutar, Bitcoin için kullanılan kaynağın iki katını aştı.

Saylor'ın son paylaşımı, olası yeni işlemin nasıl finanse edileceğine ilişkin bilgi içermedi. Yeni bir alım yapılıp yapılmadığı, miktarı ve maliyeti şirketin bir sonraki işlem açıklamasıyla netleşecek.