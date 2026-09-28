Strategy yeni Bitcoin alımına mı hazırlanıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy yeni Bitcoin alımına mı hazırlanıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Strategy yeni Bitcoin alımına mı hazırlanıyor?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, paylaşımıyla yeni Bitcoin alımı sinyali verdi. Geçen hafta alıma dönen şirketin rezervini yeniden artırıp artırmadığı henüz açıklanmadı. Saylor'ın mesajında işlem tutarı veya miktarı yer almadı.

Saylor, 27 Eylül'de sosyal medya hesabından şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren grafiği "Daha da turuncu" notuyla paylaştı. Grafikteki turuncu işaretler, Strategy'nin daha önce gerçekleştirdiği alımları temsil ediyor.

Bir hafta önce de benzer bir grafik yayımlayan Saylor, o paylaşımında "Biraz daha turuncu" ifadesini kullanmıştı. Ertesi gün şirket 950 BTC aldığını duyurdu. Yeni mesaj, bu alımın ardından ikinci bir işlemin açıklanabileceği beklentisini gündeme getirdi.

SON ALIM 21 EYLÜL'DE AÇIKLANDI

Strategy, son Bitcoin alımını 21 Eylül'de duyurdu. Yaklaşık 75,7 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilen işlemde Bitcoin başına ortalama 79 bin 670 dolar ödendi. Şirketin toplam rezervi böylece 846 bin BTC'ye ulaştı.

Şirketin kayıtlarına göre mevcut Bitcoin varlıklarının toplam maliyeti yaklaşık 63,8 milyar dolar, ortalama edinim bedeli ise Bitcoin başına 75 bin 416 dolar oldu. Saylor'ın yeni grafiğinde de 846 bin BTC gösterildi. Dolayısıyla paylaşımda yer alan rezerv miktarı, son açıklanan alımın ardından bildirilen tutarla aynı kaldı.

Önceki alım 31 Ağustos'ta açıklanmış ve şirket o işlemde 4 bin 603 BTC edinmişti. Eylül ayındaki iki haftalık aranın ardından gelen 950 BTC'lik alım, Strategy'nin yeniden rezervini büyütmeye başladığını göstermişti.

HİSSE GERİ ALIMINA DA KAYNAK AYIRDI

Strategy, son Bitcoin alımını bildirdiği dönemde STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini geri almak için de 174 milyon dolar harcadı. Hisse geri alımına ayrılan tutar, Bitcoin için kullanılan kaynağın iki katını aştı.

Saylor'ın son paylaşımı, olası yeni işlemin nasıl finanse edileceğine ilişkin bilgi içermedi. Yeni bir alım yapılıp yapılmadığı, miktarı ve maliyeti şirketin bir sonraki işlem açıklamasıyla netleşecek.

Michael SaylorKripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:29:35. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy yeni Bitcoin alımına mı hazırlanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei