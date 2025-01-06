Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir

Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir

Kripto para piyasasının önde gelen stablecoini Tether (USDT), işlem hacminde aralık ortasından bu yana yüzde 64'lük bir düşüş yaşadı. Matrixport analistleri, piyasa değerinde yüzde 2,8'lik gerileme gözlenen USDT'deki bu düşüşün tatil sezonunun etkisiyle oluştuğunu ve yükseliş trendinin devam edebileceğini belirtti.

06.01.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminin en büyük stablecoini USDT'nin günlük işlem hacmi, aralık ortasında 154 milyar dolardan 6 Ocak'ta 55 milyar dolara geriledi. Matrixport tarafından yapılan değerlendirmede, bu düşüşün mevsimsel tatil durgunluğunun bir yansıması olduğu ve yeni yılın başlamasıyla birlikte piyasadaki yükseliş momentumunun sürebileceği vurgulandı.

Tether USDT Hacmi Tatil Sezonunda Yüzde 64 Düştü

Tether (USDT) piyasası son haftalarda önemli bir dönüşüm yaşıyor. CoinGecko verilerine göre USDT'nin piyasa değeri, 19 Aralık 2024'te ulaştığı 141 milyar dolarlık zirve seviyesinden yüzde 2,8 düştü.

Kripto finansal hizmetler platformu Matrixport'un X üzerinden paylaştığı analizde, stablecoin işlem hacimlerindeki artışın genellikle kripto piyasası için yükseliş göstergesi olduğu belirtildi. Platform, bu eğilimlerin tersine döndüğünde Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için bir konsolidasyon fazına işaret ettiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında USDT'nin Avrupa borsalarından çıkarılacağına dair söylentiler kripto topluluğunda tepkiyle karşılandı. Binance gibi büyük borsalar, USDT işlemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Aralık, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.