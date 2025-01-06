Tether USDT hacminin düşüşü geçici olabilir

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Kripto para ekosisteminin en büyük stablecoini USDT'nin günlük işlem hacmi, aralık ortasında 154 milyar dolardan 6 Ocak'ta 55 milyar dolara geriledi. Matrixport tarafından yapılan değerlendirmede, bu düşüşün mevsimsel tatil durgunluğunun bir yansıması olduğu ve yeni yılın başlamasıyla birlikte piyasadaki yükseliş momentumunun sürebileceği vurgulandı.

Tether USDT Hacmi Tatil Sezonunda Yüzde 64 Düştü

Tether (USDT) piyasası son haftalarda önemli bir dönüşüm yaşıyor. CoinGecko verilerine göre USDT'nin piyasa değeri, 19 Aralık 2024'te ulaştığı 141 milyar dolarlık zirve seviyesinden yüzde 2,8 düştü.

Kripto finansal hizmetler platformu Matrixport'un X üzerinden paylaştığı analizde, stablecoin işlem hacimlerindeki artışın genellikle kripto piyasası için yükseliş göstergesi olduğu belirtildi. Platform, bu eğilimlerin tersine döndüğünde Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için bir konsolidasyon fazına işaret ettiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında USDT'nin Avrupa borsalarından çıkarılacağına dair söylentiler kripto topluluğunda tepkiyle karşılandı. Binance gibi büyük borsalar, USDT işlemlerini sürdüreceklerini duyurdu.