10 yaşındaki lösemi hastası ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

10 yaşındaki lösemi hastası ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu

10 yaşındaki lösemi hastası ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu

Adana'da 10 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Mansur Elçi, ablasından yapılan ilik nakliyle yeniden hayata tutundu. Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar ilik nakli olmasına karar verdi. Yapılan testler sonucunda Muhammed'in 13 yaşındaki ablası Elvin'den alınacak iliğin uygun olduğu müjdesi verildi. Şubat ayında gerçekleştirilen nakille Muhammed, ikinci kez hayata tutundu. Aile, kontrolleri devam eden Muhammed'in yeniden hastalığının nüksetmemesi için kaldıkları hastane lojmanında kritik 6 aylık sürecin tamamlanmasını bekliyor.

01.06.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 10 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Mansur Elçi, ablasından yapılan ilik nakliyle yeniden hayata tutundu.

Yaklaşık 3 yıl önce lösemi teşhisi konulan küçük Muhammed, özel bir hastanede tedavi olmak için babasıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinden Adana'ya geldi.

Teşhisin ardından okula gidemeyen Muhammed, yaklaşık 9 ay süren kemoterapi süreciyle hastalığını yenmeyi başardı.

Bu süreçte kontrolleri devam eden Muhammed'in geçen yıl hastalığı yeniden nüksetti.

Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar ilik nakli olmasına karar verdi. Yapılan testler sonucunda Muhammed'in 13 yaşındaki ablası Elvin'den alınacak iliğin uygun olduğu müjdesi verildi.

Şubat ayında özel bir hastanede gerçekleştirilen nakille Muhammed, ikinci kez hayata tutundu.

"Nakil olamayıp, aylarca bekleyen de var"

Evlatlarının yeniden sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan aile, kontrolleri devam eden Muhammed'in yeniden hastalığının nüksetmemesi için kaldıkları hastane lojmanında kritik 6 aylık sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Baba İdris Elçi, AA muhabirine, 2021 yılında Muhammed'in vücudunda morluklar oluşması üzerine yaşadıkları Şırnak'ta doktora götürdüğünü ve yapılan tetkiklerde oğluna lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastalığı öğrenmesinin ardından yaptığı araştırmayla oğlunu tedavi için hemen Adana'da özel bir hastaneye getirdiğini anlatan baba Elçi, "Daha donanımlı bir hastane istedik. Bize burayı tavsiye ettiler. Bayağı bir araştırma yaptık. Burada tedavimize başladık. 9 ay sonra tekrar eve gittik. 17 ay boyunca Adana'ya sürekli kontrollere gidip geldik." diye konuştu.

Elçi, kemoterapiyle sağlığına kavuşan oğlunun hastalığının geçen yıl eylül ayında yeniden nüksetmesiyle adeta yıkıldıklarını belirtti.

Tedavi için yeniden Adana'ya geldiklerini ve doktorların ilik nakline karar vermesiyle evladı için yeni bir umut ışığının doğduğunu anlatan baba Elçi, yapılan tetkiklerde kızının iliğinin uyumlu çıktığını söyledi.

Ocak ayında özel hastanede kızından yapılan nakille oğlunun yeniden hayata tutunduğunu dile getiren baba Elçi, "İnsanda kelimelerle ifade edilemez bir mutluluk oluyor. Süreç sürekli devam edince bir yanda bir burukluk var. Kolay bir süreç değil. Nakil olamayıp, aylarca bekleyen de var. İşte biz beklenti sürecine girmedik. Çok şükür bir anda oldu." ifadesini kullandı.

Eşiyle Muhammed'in tamamen sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten baba Elçi, "Nakilden sonra 6 aylık kritik bir süreç var. 3-4 ayımız geçti. Okulundan da birkaç senedir ayrı. Sıkıntı oluyor. Sürekli, 'Ben neden okula gidemiyorum?' diye soruyor." dedi.

Kaynak: AA

Muhammed Mansur, Lösemi, Adana, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 10 yaşındaki lösemi hastası ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:54:49. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki lösemi hastası ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement