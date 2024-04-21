İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali bugünkü etkinliklerle tamamlandı.
"Öze dönüş" sloganı ve "şevketi bostan" temasıyla Alaçatı Mahallesi'ndeki festivalin son gününde Amfi Tiyatro'da "en güzel yemek" ve "en çok çeşit ot toplama" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yemek yarışmasında birinciliği Ebru Devecioğlu, ikinciliği Mevlüde Kitapçıoğlu, üçüncülüğü de Necla Işıklıoğlu elde etti. Vejetaryen dalında ise Deniz Alagöz birinci seçildi.
Tıbbi aromatik ve yenilebilir otlardan oluşan en çok çeşit ot toplama yarışmasında ise Nurcan Erden 107 çeşit otla birinci, 104 çeşit otla Eşenur Derin Kurnaz ikinci ve 91 çeşit otla Esmanur Kurnaz üçüncü oldu.
Son Dakika › Kültür Sanat › 13. Alaçatı Ot Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu KÖFN, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserde en sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna çok sayıda kişi eşlik etti. Adanalı müzikseverler, konser sonunda müzik grubunun performansını alkışladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit, okuyucularıyla bir araya geldi ve yeni kitabını tanıttı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Derneği'nin açılışı nedeniyle temsili 'Yörük düğünü' gerçekleştirildi. Düğünde kıl çadırda kız isteme merasimi yapıldı ve gelin deveyle, eşyaları eşekle taşındı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Yörüklük kültürünün yaşatılması gerektiğini belirtti.
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı Duo Amabile grubu, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde konser verdi. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival, 23 Nisan'da sona erecek.
New York Türkevi'nde düzenlenen kültür etkinliğinde, Türk, Bulgar ve Sırbistan vatandaşları bir araya geldi. Etkinlikte, Balkan Turizm ve Kültür Gösterimi adıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde, Bulgaristan ve Sırbistan'dan bazı diplomat ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda, Türk ve Balkan mutfağından lezzetler ikram edilirken, üç kültürün de ortak izlerini taşıyan danslar sergilendi.
Güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Paranoya filminin çekimleri başladı. Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın başrollerini paylaştığı film, Muntazam adlı gazetecinin yaşadığı paranoya hikayesini konu alıyor. Filmin çekimleri İstanbul ve Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek ve sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
Usta yönetmen Steven Spielberg, kariyerinin sonuna geldiği söylentilerine rağmen bir UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Ünlü senarist David Koepp tarafından kaleme alınacak olan yapımın gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Spielberg'ün uzun yıllardır iş birliği yaptığı Universal stüdyosu projenin hayata geçirilmesi için öne çıkıyor. Bu yeni filmle uzaylılar hakkındaki çalışmalarını taçlandırmak isteyen yönetmenin, Close Encounters of The Third ile elde ettiği büyük gişe başarısını tekrarlamayı hedeflediği konuşuluyor.
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe Türk Birliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, Batı Trakya'da yaşayan Türk çocukları Atatürk sevgisini anlattı, türküler söyledi ve folklor gösterisi yaptı. Çocuklara hediyeler verildi ve sihirbazlar ilginç illüzyon gösterileri sundu. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve gençlerin geleceğe olan güvenlerini gösterdiğini ifade etti.
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, 29 ülkeden gelen çocuklar Türkiye'ye gelerek yöresel dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şenliğin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve dünya çocukları arasında sevgi, barış ve dostluğun gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. Şenlikte Filistin'in onur konuğu olarak davet edilmesi ise büyük anlam taşıdı.
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