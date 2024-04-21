13. Alaçatı Ot Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali bugünkü etkinliklerle tamamlandı.

"Öze dönüş" sloganı ve "şevketi bostan" temasıyla Alaçatı Mahallesi'ndeki festivalin son gününde Amfi Tiyatro'da "en güzel yemek" ve "en çok çeşit ot toplama" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yemek yarışmasında birinciliği Ebru Devecioğlu, ikinciliği Mevlüde Kitapçıoğlu, üçüncülüğü de Necla Işıklıoğlu elde etti. Vejetaryen dalında ise Deniz Alagöz birinci seçildi.

Tıbbi aromatik ve yenilebilir otlardan oluşan en çok çeşit ot toplama yarışmasında ise Nurcan Erden 107 çeşit otla birinci, 104 çeşit otla Eşenur Derin Kurnaz ikinci ve 91 çeşit otla Esmanur Kurnaz üçüncü oldu.