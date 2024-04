13. Alaçatı Ot Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Steven Spielberg, UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı

Usta yönetmen Steven Spielberg, kariyerinin sonuna geldiği söylentilerine rağmen bir UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Ünlü senarist David Koepp tarafından kaleme alınacak olan yapımın gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Spielberg'ün uzun yıllardır iş birliği yaptığı Universal stüdyosu projenin hayata geçirilmesi için öne çıkıyor. Bu yeni filmle uzaylılar hakkındaki çalışmalarını taçlandırmak isteyen yönetmenin, Close Encounters of The Third ile elde ettiği büyük gişe başarısını tekrarlamayı hedeflediği konuşuluyor.