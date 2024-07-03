60 Yaşındaki Mehmet Köse, Kur'an Kursu Açabilmek İçin Lise ve Üniversiteyi Bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

60 Yaşındaki Mehmet Köse, Kur'an Kursu Açabilmek İçin Lise ve Üniversiteyi Bitirdi

Hatay'da yaşayan Mehmet Köse, ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitim hayatını bıraktı. Ancak çok istediği Kur'an kursunu açabilmek için 60 yaşından sonra önce liseyi, sonra üniversiteyi bitirdi ve ilahiyat fakültesinden diplomasını aldı. Köse, bisikletiyle 25 kilometre uzaklıktaki üniversiteye gidip gelerek başarıyla mezun oldu. Şimdi hayalini gerçekleştirmek için müftülükten olumlu cevap bekliyor.

03.07.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitim hayatını bırakan Mehmet Köse, çok istediği Kur'an kursunu açabilmek için 60 yaşından sonra önce liseyi, sonra üniversiteyi bitirdi, ilahiyat fakültesinden diplomasını almaya bisikletiyle geldi.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 6 torun sahibi Köse, çeşitli sebeplerle sadece ilkokul ve ortaokulu okudu.

Daha sonra iş hayatına atılan ve 11 yıl yurt dışında çalışan Köse, Türkiye'ye döndükten sonra su sayacı tamir dükkanı açtı.

Köse, çocuklarını büyüttükten sonra Kur'an kursu açmak istedi ancak diploması olmadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.

Mehmet Köse, işçi olarak emekliliği gelince hayalini gerçekleştirmek için açıktan imam hatip lisesini bitirdi.

Daha sonra girdiği üniversite sınavında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İlahiyat Fakültesini kazanan Köse, 4 yılın ardından diplomasıyla birlikte iyi bir ortalama yaparak başarı belgesini aldı.

Evinden 25 kilometre uzaklıktaki fakülteye gidip gelmek için çoğu zaman bisiklet kullanan 66 yaşındaki Köse, diplomasını almaya da bisikletiyle geldi.

Diplomasını Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıdvan Demir'in elinden alan Köse, AA muhabirine, memur bir babanın çocuğu olduğunu ve hayat şartları nedeniyle eğitimini o yıllarda tamamlayamadığını söyledi.

Hayatını hep çalışarak ve çocuklarını büyüterek geçirdiğini anlatan Köse, şöyle devam etti:

"16 yaşındayken babamın kitaplarının arasında bir kitap buldum, Kur'an öğretme kitabı. Ondan kendi kendime Kur'an okumayı öğrendim, sonra 'Bu öğrendiğim şeyleri başkasına da öğreteyim.' dedim. Müftülüğe gittim, imam hatip veya ilahiyat mezunu olmadığım için kurs açamayacağımı söylediler. Benim de hep aklımda kaldı. Dükkanımı kapattıktan sonra emekli oldum önce açıktan liseyi, sonra da 'Başlamışken bitireyim.' diyerekten üniversite imtihanlarına girdim, onu da kazandım ve bitirdim."

Köse, mezun olur olmaz Defne Müftülüğüne bir Kur'an kursunda geçici öğretici olabilmek için başvurduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmek için müftülükten gelecek olumlu cevabı beklediğini anlatan Köse, "Sıradaki hedefim Kur'an kursunu açmak, sonra da Azrail'in kapımı çalmasını bekleyeceğim." dedi.

Köse, gençlere çok çalışmalarını ve hayallerinin peşinde koşmalarını önerdi.

"Ondaki gayreti birçok öğrencimizde görmedim"

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demir de mezun ettikleri Köse'nin fakültenin değerli öğrencilerinden biri olduğunu söyledi.

Köse'nin ilerlemiş yaşına rağmen eğitimdeki başarısı ve azminin örnek olması gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Mehmet ağabey kadar yaşlı veyahut da olgun yaş almış bir öğrencimiz olmadı. Kendisini tebrik ediyoruz, kendisi çok emek etti. Yazın sıcaklarda bisikletle çok uzun yoldan geldi, kışın yağmurlarda ıslandı, bizzat çok şahit olmuşluğum var. Ondaki gayreti birçok öğrencimizde görmediğimi söyleyebilirim. Onun bu iştahı, öğrenmedeki azmi, okula gelmek için bisikletle yol katetmesi bizim için çok önemli. Gelecek nesiller açısından çok önemli bir rol model olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Hatay, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 60 Yaşındaki Mehmet Köse, Kur'an Kursu Açabilmek İçin Lise ve Üniversiteyi Bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: 60 Yaşındaki Mehmet Köse, Kur'an Kursu Açabilmek İçin Lise ve Üniversiteyi Bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement