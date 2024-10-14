8 Asırlık Cami Restore Ediliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

8 Asırlık Cami Restore Ediliyor

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Tokat'taki Malum Seyit Camisi, depremler sonrası aslına uygun şekilde restore edilecek.

14.10.2024 11:09
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8 asırlık cami aslına çevriliyor

TOKAT - Tokat'ta depremlerden zarar gören 8 asırlık Malum Seyit Camisi, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesi durumunda aslına uygun şekilde ahşap minaresiyle restore edilecek.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda hasar gören tarihi Malum Seyit Camisi için restorasyon çalışmaları başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekle türbede oluşan çatlaklar ve diğer hasarlar onarılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Anadolu'nun nadir ahşap işçiliğine sahip camisi, yapılan ihale sonucunda restorasyon için bir firmaya teslim edildi. Araştırmalar sonucu minaresinin ahşap olduğu tespit edilen 8 asırlık cami, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla aslına uygun şekilde restore edilecek.

"Cami Anadolu'da bulunan nadir ahşap işçiliğine sahip"

İhale sürecinin tamamlanarak restorasyon çalışmaları için firmaya teslim edildiğini söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan; "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve koruması altında bulunan Malum Seyit Cami ve Türbesi Sulusaray ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde yer almaktadır. 18 Nisan 2024 tarihinde Sulusaray merkezli depremde hasar alan Malum Seyit Cami ve türbemizin restorasyonuyla ilgili gerekli çalışmalar başlatılmış olup restorasyon ihalesi yapılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Yapılacak restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle camimizin zemin etüt çalışmaları yapıldıktan sonra projelendirme işlemleri tamamlanacak. Sonrasında uygulama sürecine geçilecektir. Anadolu'da bulunan nadir ahşap işçiliğine sahip camimize sonradan betonarme minare eklenmiştir. Eski resimlerde ahşap minareli olduğu tespit edilen camimizde proje aşamasında ahşap minarenin yeniden ihyası kültür varlıkları koruma kuruluna sunulacak olup onaylanması durumunda orijinaline uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 8 Asırlık Cami Restore Ediliyor - Son Dakika

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