Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 Milyon Katılımcı Hedefi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 Milyon Katılımcı Hedefi

Vali Köşger, 17-20 Ekim'de Adana'da düzenlenecek festival için 1,5 milyon katılım bekliyor.

14.10.2024 17:16
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 milyon kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

"Kökleriyle Adana" temasıyla 17-20 Ekim'de düzenlenecek festivalde ziyaretçileri ağırlayacak çadırlarla kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı stantlar kuruluyor.

Şeflerin sunumlarıyla renklenecek festivalde, söyleşiler, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleriyle ödüllü festival koşusu yapılacak.

"Son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz"

Vali Yavuz Selim Köşger, gazetecilere, Adana'nın gastronomide dünyada haklı şöhrete sahip olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda lezzetin tadılabileceğini belirten Köşger, "Adana'nın diğer şehirlerden farkı 24 saat canlı hayata sahip olması. Dinamik bir yeme içme sektörü var. Kentte önce gözünüzü sonra gönlünüzü doyuran muhteşem gastronomi kültürü ve lezzet şöleni var." dedi.

Köşger, festivale geçen yıl 923 bin kişinin katıldığını anımsatarak, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin kişinin katıldığı açıklandı. Biz de festival için 1,5 milyon katılımcı hedefi koyduk. Bunun üzerinde katılım bekliyoruz. Adana'da son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Festivalde gıda israfı sorununa da değinileceğini vurgulayan Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu sene Birleşmiş Milletlerle gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliğine ve gıda israfına atıf yapan bir bölüm var. Adana'da üretilen gıda ürünlerinin daha etkin şekilde kullanılması ve dünyaya tanıtılmasıyla ilgili dünya şeflerinin katıldığı programlar var. Michelin yıldızlı şeflerin Adana lezzetlerini yorumlayacakları dolu dolu bir program olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 Milyon Katılımcı Hedefi - Son Dakika

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