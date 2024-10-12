Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller törenle sahiplerine verildi.

12.10.2024 23:46
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ödüller sahiplerine teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in yaptığı ve oyuncu, müzisyen Taner Ölmez'in konseriyle başlayan gecede, "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda, "En İyi Film Ödülü"nün sahibi "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filminin yönetmeni Cansu Baydar oldu.

"Mükemmel" filminin senaristi ve yönetmeni Ece Dizdar'a da "Jüri Özel Ödülü" verildi. Dizdar, yazıp yönettiği bir filmle "Altın Portakal" almanın heyecanını yaşadığını belirterek şahane bir hafta yaşadıklarını ifade etti.

"Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği " Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline, "En İyi Film Ödülü" ise Yönetmenliğini Fatma Karakuş Kaçmaz'ın üstlendiği "Kadranı Olmayan Saat"e gitti.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül alanlar

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda "Jüri Özel Ödülü"nü "The Witnes"in (Şahit) yönetmeni Nader Saeivar aldı.

Yönetmen Saeivar, İran'da aylar önce sokağa çıkan kızlar adına ödülünü aldığını belirterek tüm ülkelerdeki savaşların bitmesini, kadın cinayetlerinin sona ermesini temenni etti.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "The Girl with the Needle" (Şişli Kız) filmindeki rolüyle Victoria Carmen Sonne'ye, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "The Dog Thief(Köpek Hırsızı) filminden Franklin Aro Huasco kazandı.

"En İyi Yönetmen", "Köpek Hırsızı" filmiyle Vinko Tomicic, "En İyi Yabancı Film" Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin "Don't You Let Me Go(Beni Sakın Bırakma) filmine gitti.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ödül alanlar

"Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda "En İyi Öğrenci Filmi", "Sistem"in Yönetmeni Maltepe Üniversitesi öğrencisi Abdülhalim Erez'e, "Jüri Özel Ödülü" ise "Döngü" filminin yönetmeni Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ramazan Yakut'a verildi.

Ödül töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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