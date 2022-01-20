Üye Girişi
Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı - Son Dakika

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı

20.01.2022 22:31

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu'nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı

ANKARA - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu'nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ulaşımını daha konforlu ve modern hale dönüştüren projelerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce amatör müzisyenlere Metro ve ANKARAY İstasyonlarının kapılarını açan EGO Genel Müdürlüğü şimdi de vatandaşların günün yorgunluğunu atması ve seyahatleri sırasında dinleyebilmesi için Ankara Metrosu'nda klasik müzik yayınına başladı.

Vatandaşlardan yoğun talep geldi: İlk müzik yayını Kızılay-Koru hattında başladı

EGO Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine klasik müzik yayını için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yaptı.

İlk etapta pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında hayata geçirilen klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bizim öncelikli amacımız vatandaşlarımızın güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu bilinçle gece gündüz sürdürüyoruz. Bunun dışında yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek bir takım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak bir çalışma sonucunda istasyonlarımızda müzik yayını uygulaması başlattık. Uygulamayı ilk etapta Kızılay-Koru hattımızda başlattık. Giderek de bu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli."

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı
Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı
Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı

YORUMLAR
500

Ankara Üniversitesi, Kızılay, Ankara, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı - Son Dakika


Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an! Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!         
22:24
Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum         
22:16
Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu         
22:04
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
22:13 Son dakika! Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
22:24 Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!
22:18 Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti!
22:15 Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum
22:03 Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu
21:59 Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
21:48 Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
21:41 Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 22:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement