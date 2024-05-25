Kültür Sanat

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali", Dany Brillant'ın konseriyle başladı.

Akra Hotel tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festivalin açılış konseri, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan festivalde, Yekta Kopan'ın açılış konuşmasının ardından nostaljik şarkıların yanı sıra, latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant sahne aldı.

Brillant konserinde, Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkılarını seslendirdi.

Konserde izleyicilerle dans eden Brillant, performansıyla beğeni topladı.

Festival, 12 Haziran'da sona erecek.