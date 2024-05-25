Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant'ın Konseriyle Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant'ın Konseriyle Başladı

Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant\'ın Konseriyle Başladı

Antalya'da düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali, Dany Brillant'ın konseriyle başladı. Festivalde, ünlü şarkıcı nostaljik şarkıların yanı sıra, latin, salsa, swing ve caz melodilerini seslendirdi. Brillant'ın performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

25.05.2024 13:55
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Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali", Dany Brillant'ın konseriyle başladı.

Akra Hotel tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festivalin açılış konseri, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan festivalde, Yekta Kopan'ın açılış konuşmasının ardından nostaljik şarkıların yanı sıra, latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant sahne aldı.

Brillant konserinde, Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkılarını seslendirdi.

Konserde izleyicilerle dans eden Brillant, performansıyla beğeni topladı.

Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant'ın Konseriyle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Akra Caz Festivali Dany Brillant'ın Konseriyle Başladı - Son Dakika
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