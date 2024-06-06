Ardahan'da Atatürk Silüeti Görülmeye Başlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'da Atatürk Silüeti Görülmeye Başlandı

Ardahan\'da Atatürk Silüeti Görülmeye Başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı. Güneşli havayı fırsat bilenler bölgeye gelerek Atatürk silüetini izledi ve fotoğraf çekti. Silüet temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek ve her yıl düzenlenen şenliklerle kutlanıyor.

06.06.2024 20:03
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi.

Alana gelenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

Soner Doğan, AA muhabirine, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça yine geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor." dedi.

Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise gölgenin oluşmasını ilk kez izlediğini belirtti.

Silüet temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

Her yıl şenlikler düzenleniyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da Atatürk Silüeti Görülmeye Başlandı - Son Dakika

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