Ata mirası "Askıda Ekmek Geleneği" Nazilli'de yaşatılıyor - Son Dakika
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Ata mirası "Askıda Ekmek Geleneği" Nazilli'de yaşatılıyor

15.04.2022 11:55

Ata mirası "Askıda Ekmek Geleneği" Nazilli'de yaşatılıyorAYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Askıda Ekmek' geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Ata mirası "Askıda Ekmek Geleneği" Nazilli'de yaşatılıyor

AYDIN Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Askıda Ekmek' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Her gün binlerce ekmeğin ihtiyaç sahibine ulaştığı, ekmeği alanla veren dışında kimsenin ihtiyaç sahibini tanımadığı gelenekte askıda ekmek noktalarının da sayısı giderek artıyor. İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın da hayırseverlere çağrıda bulunduğu geleneğe destek bekleniyor.

Osmanlı geleneği olan ve asırlardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma geleneği 'askıda ekmek' kültürünü yaşatarak, kendilerinin yanısıra hayırseverlerin de katkıları ile binlerce ekmek ve pide Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak ulaşıyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren işletmeler tarafından her gün düzenli olarak yürütülen askıda ekmek geleneği yaklaşık 12 noktada yapılıyor. 170 bin nüfusa ulaşan Nazilli'nin belli başlı noktalarında askıya çıkartılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Pandemi döneminde askıda maske, hatta askıda börek ve tatlı gibi farklı yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşan esnafa destek de giderek artıyor.

Anlık askıda ekmek ve pide sayılarını belirten panolarda rakamları sürekli güncelleyen esnafa alışverişe gelenler tarafından nakdi bağışlarda bulunulduğu gibi yurt dışından ve içinden de havale yöntemiyle askıya ekmek ve pide çıkartılıyor. Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle paranın satın alma gücüne bağlı olarak geçtiğimiz yıl 100 TL karşılığında askıya 66 ekmek asılırken, bu rakamın 33'e düştüğünü ifade eden esnaflar rakamların geçen yıla oranla düştüğünü dile getirerek hayırseverleri desteğe çağırdı.

İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı ise konuşmasında Osmanlı'dan günümüze kalan bu mirasın Nazilli'de en iyi şekilde uygulandığını ifade ederek: "İhtiyaç sahiplerinin hiçbir mağduriyete uğramadan gönül rahatlığı ile askıda ekmeğini alabildiğini görmekteyiz. Sadaka olarak adlandırdığımız bu gelenek ve uygulamalara halkımızın desteğini bekliyoruz. Özellikle Ramazan ayında evine ekmek götüremeyen ihtiyaç sahiplerine destek vermek en önemli sosyal sorumluluk görevlerimizdendir" dedi.

Ata mirası Askıda Ekmek Geleneği Nazilli'de yaşatılıyor
Ata mirası Askıda Ekmek Geleneği Nazilli'de yaşatılıyor
Ata mirası Askıda Ekmek Geleneği Nazilli'de yaşatılıyor

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Hisarcık, Nazilli, Aydın, Ekmek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ata mirası 'Askıda Ekmek Geleneği' Nazilli'de yaşatılıyor - Son Dakika


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