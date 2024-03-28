Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını açtı

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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Bimarhane' isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı. Merkez, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği modern bir mekandır.

28.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:36
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Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını açtı

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, "Dünya Tiyatrolar Günü"nde "Bimarhane" isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı.

Atakum Belediyesi tarafından atıl durumda olan binada yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Açılıştan önce Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve beraberindekiler ilk olarak, aynı binada açılan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Temel Nacar Resim Sergisi'ni gezdi. Akabinde kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Düşevi Oyuncuları tarafından "Bimarhane" isimli oyun sahneledi. Dört akıl hastasının bakış açısıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları sahneye taşıyan "Bimarhane" isimli oyun, davetlilerden büyük alkış aldı.

"Atakum özellikle sanat ve kültür alanında 2 büyük eser kazandı"

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Burası 2012 yılında başlanmış, yarım bırakılmış, çürümeye terk edilmiş bir binaydı. Karadeniz'in en çağdaş, modern, son teknoloji ile donanmış çok amaçlı salonunu yaptık. Tiyatro, konser ve buna benzer etkinliklerin yapılabileceği, çevre düzenlemesiyle bu bölgeye değer katacak bir eser ortaya getirdik. Adı da Ata Sanat Merkezi. Atakum'da her şey adını atasından alıyor. Burası Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Merkezi'ni tamamlıyor. İkisi bir araya geldiğinde buranın sanat, kültür, üniversite kimliğinin altyapısını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu 2 salon da kendini ispat etmiş olacak. Atakum'da 45 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. 108 ülkeden 10 bin yabancı uyruklu öğrenci var. Özellikle Hasan Ali Yücel Merkezi'ne sürekli geliyorlar. Burada da diğer sanatsal etkinliklerini yapacaklar ve gittikleri yerlere de anlatacaklar. Atakum özellikle sanat ve kültür alanında iki büyük eser kazandı" dedi.

Ata Sahne Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yeniden modern, çağın şartlarına uygun ve Atakum'un ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirildi ve yapımı tamamlandı. Merkez içerisinde tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği akustik ve profesyonel ses ışık sistemi projeleri ile gerekliliklerinin tümü karşılanmış olan 550 kişilik konferans salonu, kitap sergisi ve satışı için kullanılacak ve imza günler gibi etkinliklerin düzenlenebileceği sergi salonu, uygun sayıda ve yeterlilikte sanatçı soyunma odaları, teknik ve idari ofislerin yer aldığı, tüm faaliyetler için uygun fuaye alanları yer alıyor.

Ata Sahne Sanat Merkezi, \'Dünya Tiyatrolar Günü\'nde kapılarını açtı
Kaynak: İHA

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